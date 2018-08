Metoo-voortrekker nu zelf beschuldigd van aanranding

De Italiaanse actrice Asia Argento, die een van de voortrekkers was van de #MeToo-beweging, wordt zelf beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Ze zou de Amerikaanse acteur en muzikant Jimmy Bennett 380.000 dollar (332.000 euro) hebben gegeven om hem te laten zwijgen over seksueel misbruik toen hij 17 jaar was, schreef de krant New York Times.

Volgens de krant, die documenten van de advocaten van Bennett toegestuurd kreeg, zou Argento de nu 22-jarige acteur seksueel misbruikt hebben in een hotelkamer in Californië in 2013, toen hij 17 jaar was. Zij was toen 37. Bennetts advocaten verklaarden dat de ervaring traumatisch was voor Bennett, en ook zou zijn carrière geleden hebben onder de gebeurtenissen.

In de documenten, waarin ook een selfie van de twee in bed van 9 mei 2013 is opgenomen, zit ook de intentieverklaring van Bennett, waarin hij 3,5 miljoen dollar aan schadevergoedingen vraagt. Hij beschuldigt Argento van "het opzettelijk berokkenen van emotionele schade en het verlies van salaris als gevolg van seksueel geweld".

Uiteindelijk betaalde Argento dus 380.000 dollar aan de jonge acteur. De voorwaarden voor het akkoord, waaronder een afbetalingsplan, werden in april van dit jaar afgerond.

Het nieuws over het vermeende misbruik komt als een grote verrassing, mede omdat Argento een van de eerste vrouwen was die filmmagnaat Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel misbruik. Ze vertelde dat Weinstein haar had verkracht in een hotelkamer in Cannes in 1997, toen ze 21 jaar oud was. Ze werd een van de voortrekkers van de #MeToo-beweging, die seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag wil aanklagen. Tijdens het filmfestival van Cannes dit jaar verklaarde Argento nog dat "de dingen veranderd zijn. Men gaat mensen niet meer zomaar met dingen laten wegkomen."

Argento heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.