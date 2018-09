Metallica komt naar Koning Boudewijnstadion

Metallica heeft vanochtend haar Europese tournee aangekondigd, en daarbij staat ook Brussel op de planning. Op 16 juni 2019 doet de band Brussel aan.

James Hetfield en co staan volgende zomer tijdens hun ‘Worldwired’-tournee in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Special guests van dienst zijn de bands Ghost en Bokassa.

We’re returning to the UK & Europe next summer for a run of outdoor gigs at stadiums, parks, & even one at a castle! Our friends @thebandGHOST and @Bokassaband will be joining us along the way.



Tickets on sale 9/28 @ 10 AM local time.⁰ Fan Club presales begin 9/25. pic.twitter.com/obP19bL0mW — Metallica (@Metallica) 24 september 2018

Dat Metallica nog steeds razend populair is, bewijst het record dat ze afgelopen week vestigden. Met The Black Album staat de metalband nu 500 weken in de lijst van 200 best verkochte albums van het jaar. Dat zorgt ervoor dat ‘The Black Album’ een van de vier platen is die meer dan 500 weken in de Billboard 200 staat. Pink Floyd’s ‘The Dark Side of the Moon’ steekt er wel nog met kop en schouders bovenuit met 937 weken. Het vijfde studioalbum van Metallica heeft echter het record van de meest verkochte cd in de geschiedenis: het ging al bijna 17 miljoen keer over de toonbank, volgens Nielsen Music.