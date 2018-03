Met dit nummer gaat Nederland naar Eurosong

Over iets meer dan twee maanden is het weer zover: dan strijkt het Eurovisiesongfestival neer in het Portugese Lissabon. Laura Groeseneken vertegenwoordigt ons land, maar met welk nummer is nog een geheim. In Nederland staan ze al een stapje verder: daar heeft kandidaat Waylon vanavond zijn nummer voorgesteld.

‘Outlaw in Em’ is de titel van het nummer waarmee Waylon wil scoren in Lissabon. In 2014 werd hij samen met Ilse de Lange nog tweede, nu gaat hij in Portugal voor de winst. Volgens Songfestivalkenners is het nummer “opvallend en onderscheidend” en is een plaats in de top tien zeker mogelijk.

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 mei, donderdag 10 mei en zaterdag 12 mei.