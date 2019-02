Met dit nummer gaat Belgische Eliot naar Songfestival

De Belgische inzending voor het Songfestival, Eliot (18), heeft op MNM in primeur het liedje ‘Wake up’ voorgesteld. Met het nummer zal hij ons land in mei verdedigen op de internationale muziekwedstrijd.

Eliot werd door de Waalse zender RTBF geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op het 64ste Songfestival. Net als onze vorige inzendingen Blanche en Laura Tesoro maakte Eliot eerst furore in ‘The Voice’. De schrijver van het nummer, Pierre Dumoulin, schreef eerder ook al ‘City Lights’. Met dat nummer wist Blanche twee jaar geleden een vierde plaats te verzilveren op het Songfestival.

“Het nummer gaat over de wereld die dringend wakker geschud moet worden, een boodschap aan de nieuwe generatie om dingen te veranderen”, aldus Eliot. “Ik ben opgelucht dat het nu eindelijk te horen is. Meedoen aan het Songfestival is een enorme kans, ik ben heel trots dat ik België mag vertegenwoordigen.”

Eliot mag op dinsdag 14 mei aantreden in de eerste halve finale van het Songfestival. Het is nog afwachten of hij zich met het nummer ook zal plaatsen voor de finale. Vorig jaar slaagde de Vlaamse inzending Sennek daar niet in.