Met dit lied gaat Laura naar Eurosong

Het nummer waarmee Laura Groeseneken ons land vertegenwoordigt op het Songfestival is bekend. Normaal werd het morgen pas voorgesteld, maar op YouTube is het nummer 'A matter of Time' al gelekt.

Het nummer 'A Matter of Time' klinkt volgens velen als de soundtrack van een James Bondfilm. Uit de commentaren blijkt dat veel fans warm lopen voor het nummer van Laura, die als 'Sennek' naar het Songfestival gaat.

Laura Groeseneken (geboren in 1990) is een jonge singer-songwriter uit Leuven. Op muzikaal vlak is Laura al geruime tijd bezig met verschillende muziekprojecten. Zo maakte ze in 2012 een verpletterende indruk tijdens 007 in concert, waar ze voor de 50ste verjaardag van de James Bondfranchise het nummer 'Tomorrow never dies' bracht.

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 mei, donderdag 10 mei en zaterdag 12 mei. "Ik hoop dat de Belgen trots gaan zijn als ik ermee naar Lissabon ga”, zegt Laura bij Sam, Heidi en Wim op Qmusic. "Ik denk dat als ik de mensen kan raken met mijn act en met mijn song, dat ik dan kan winnen."

Beluister hier het volledige nummer:

Bekijk ook: