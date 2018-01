Meryl Streep krijgt rol in 'Big Little Lies'

Meryl Streep heeft een rol beet in het tweede seizoen van de Amerikaanse serie 'Big Little Lies'. Streep zal te zien zijn naast Reese Witherspoon en Nicole Kidman. Afgelopen dinsdag werd de 68-jarige Streep voor de 21ste keer genomineerd voor een Oscar.

Reese Whiterspoon postte een foto op Instagram samen met het haar nieuwe co-actrice. "Meer dan blij dat de enige, de enige, Meryl Streep zich aansluit bij de cast van #BLL voor seizoen 2. Maak je op voor meer wijn, geheimen en Big Little Lies."

(Lees verder onder de post)

Streep zou de rol van Mary Louise Wright vertolken, de moeder van Perry Wright, vertolkt door acteur Alexander Skarsgård. 'Big Little Lies' vertelt het verhaal van een groep vrouwen in een Californisch kuststadje. Ze doen zich heel normaal voor, maar in werkelijkheid hebben ze heel wat geheimen.

Oscarnominatie

Meryl Streep heeft naast de rol in de serie ook haar 21ste Oscarnominatie beet, die voor de beste vrouwelijk actrice voor haar rol in 'The Post'. Ze behoudt zo met een grote voorsprong het record van het meeste nominaties voor één persoon. Jack Nicholson en en Katharine Hepburn volgen vanop een afstand met twaalf nominaties.

Streep kon tot nu toe drie van haar nominaties verzilveren: die van beste vrouwelijke bijrol voor 'Kramer vs. Kramer' (1980), en die van beste actrice voor 'Sophie's choice' (1983) en 'The Iron Lady' (2012).