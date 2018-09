Mentale gezondheid jongeren op school centraal bij 3de Rode Neuzen Dag

In het Maria-Boodschaplyceum in Brussel wordt vandaag de aftrap gegeven van de derde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius roept opnieuw iedereen in Vlaanderen op om geld in te zamelen om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie, die plaatsvindt op 30 november 2018, staat in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school.

Voor de gelegenheid wordt de ochtendshow van Qmusic gepresenteerd vanuit het oude Maria-Boodschaplyceum in Brussel. Presentator en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn geeft toe dat hij heel wat moeilijke momenten gekend heeft op school. “Ik heb in die periode heel veel steun gehad aan mijn juf wiskunde, die snel aanvoelde dat ik niet zo goed in mijn vel zat. Het luchtte enorm op dat ik toen bij haar terecht kon. Ik ben dat nooit vergeten en besef dus enorm hoe belangrijk het is dat er plaats is voor mentale gezondheid op school”, zegt hij.

Ambassadeurs

Ook Evi Hanssen, Jonas Van Geel en Birgit Van Mol, de drie andere ambassadeurs, zijn deze ochtend aanwezig in Brussel. De vijfde ambassadeur, Koen Wauters, kon niet bij de aftrap van Rode Neuzen Dag aanwezig zijn.

Extra aandacht voor scholen

Scholen zijn dé plek waar jongeren vaak zijn. “Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk Rode Neuzen Scholen komen in Vlaanderen. Daar wordt er bewust extra aandacht gegeven aan de mentale gezondheid van de leerlingen,” zegt ambassadrice Evi Hanssen.

Maar liefst een op de twee leerkrachten krijgt wekelijks te maken met leerlingen met mentale problemen. Daarom vindt 47 procent van hen dat er meer tijd en middelen vrijgemaakt moeten worden om te werken aan de mentale gezondheid van leerlingen.

Iedereen kan meehelpen

Heel Vlaanderen wordt vanaf vandaag aangemoedigd om zo veel mogelijk acties te organiseren of Neuzen te verkopen voor Rode Neuzen Dag. Die acties kunnen geregistreerd worden op rodeneuzendag.be.

Vorige edities

In 2015 bracht de eerste Rode Neuzen Dag 3.858.814 euro op voor 26 organisaties in Vlaanderen, die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen. Tijdens de tweede Rode Neuzen Dag in 2016 werd 4.103.677 euro ingezameld voor vijf OverKop-huizen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen, waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele psychologische hulp.