Matteo Simoni krijgt ster op filmfestival Oostende

In Oostende gaat vanavond voor de twaalfde keer het jaarlijkse filmfestival van start. Elk jaar kiest het festival een bekende kop als Master en dit jaar is dat acteur Matteo Simoni. Hij kreeg ter gelegenheid van het filmfestival ook een ster met zijn naam erop in Oostende.

Simoni heeft heeft zonet zijn ster onthuld op de Oostendse Walk of Fame. “Ik vind het ontzettend interessant dat het Filmfestival Oostende steeds meer groeit en kwaliteit uitstraalt. Om als jongste Master ooit gevraagd te worden, is een hele eer. Dat is spannend maar des te meer een uitdaging. Ik zal er alles aan doen om jullie met een Limburgse lach te verwelkomen", vertelde Simoni aan de organisatie van het filmfestival.

Tien films gekozen

Als Master mocht Simoni tien films uitkiezen die hem inspireren, en die worden getoond op het festival. "Ik heb er een thema aan vastgeplakt, 'vader en zoon', dus alle films zijn daaraan gerelateerd", zegt Simoni aan VTM NIEUWS.

"De twaalfde editie van het filmfestival van Oostende brengt vooral heel veel mooie verhalen. Sommige films zullen ontroeren, andere zullen een geweten schoppen. Uiteraard staan heel veel Belgische films gepland, wat toont dat België het buitenland aan het veroveren is. Vorig jaar ontvingen we tussen de 35.000 en 38.000 bezoekers. Als de ticketverkoop zoals nu blijft lopen, zullen we het deze editie nog beter doen", voorspelt festivaldirecteur Peter Craeymeesch. Het filmfestival loopt nog tot en met 15 september.