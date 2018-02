Matteo Simoni internationaal geëerd

De ster van acteur Matteo Simoni rijst internationaal. Op het filmfestival van Berlijn is hij voorgesteld aan het publiek, want daar is hij door de jury verkozen als één van de tien 'Shooting Stars' dit jaar, jonge beloftevolle Europese acteurs.

Vandaag start in Berlijn het filmfestival. Maar ook één Belg trekt er de aandacht: Matteo Simoni. Hij wordt geëerd als 'Shooting Star', een initiatief van de European Film Promotion om de meest beloftevolle acteurs en actrices van Europa in de schijnwerpers te zetten. Samen met de negen andere acteurs werd hij vandaag aan de internationale pers voorgesteld.

Met zijn nominatie treedt Simoni in de voetsporen van onder meer Kevin Janssens en Matthias Schoenaerts. Simoni viel vooral op door zijn rol in 'Patser', een film waarin ook zijn komisch talent aan bod komt.