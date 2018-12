Mariah stoot Wham! van de troon als meest gedraaide kersthit

"All I Want for Christmas Is You" van Mariah Carey was in 2017 de meest gedraaide kersthit in ons land. Dat blijkt uit cijfers van auteursrechtenmaatschappij Sabam. Ze stoot daarmee "Last Christmas" van het Britse popduo Wham! van de troon. Het brons gaat naar de Britse liefdadigheidsgroep Band Aid, met het nummer "Do They Know It's Christmas? ".

Sabam ging na welke kerstnummers in deze periode het vaakst gespeeld worden op de radio. Ze deed dat op basis van de de auteursrechten die ze in dit jaar betaalde voor 2017.

Op de eerste plaats staat dus Mariah Carey. Het eerste Nederlandstalige nummer vinden we op plaats 5: "Met Kerst Wil Ik Bij Jou Zijn" van de Nederlandse Willeke Alberti, een nummer dat ook al werd gecoverd door Udo. Het eerste Franstalige nummer, "La Fille du Père Noël" van Jacques Dutronc, staat op plaats 13.

Verder staan in de top 15 nog heel wat grote kleppers, zoals Paul McCartney, Coldplay, Queen, Bryan Adams en Nat King Cole.