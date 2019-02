Manneken Pis gekleed in kleuren van Europees noodnummer

Het is 'Europese Dag van het noodnummer 112'. Dat is een initiatief van de European Emergency Number Association (EENA), die zo de mannen en vrouwen die dagelijks mensenlevens redden in de schijnwerpers wil zetten. Voor de gelegenheid zal Manneken Pis gekleed zijn in de kleuren van het noodnummer 112 en omringd worden door foto's van Europese operatoren.

Het noodnummer 112 is het enige noodnummer dat je gratis kunt bellen in heel Europa als je dringende hulp van de brandweer, een ambulance of de politie nodig hebt. Je kan de centrales 112 en 101 ook contacteren via de App 112 BE. Dankzij deze app hoef je geen noodnummers van buiten te leren en kun je meteen op het icoontje klikken van de hulpdienst die je nodig hebt.

Eerste schakel hulpverlening

"De operatoren van het noodnummer 112 zijn de eerste schakel van de hulpverlening: zij beantwoorden de oproepen van mensen in nood en stellen alles in het werk om hen zo snel mogelijk de nodige hulp te sturen", zegt Binnenlandse Zaken in een persbericht.

Twee nummers

In België zijn er twee noodnummers: 112 voor de brandweer en de ambulance en 101 voor de politie. Als je 112 belt om hulp van de politie te krijgen, word je doorgeschakeld naar het nummer 101.