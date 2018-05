Man op podium is politiek activist

Britse media hebben de man die gisteravond de act van de Britse zangeres SuRie op het Eurovisiesongfestival verstoorde, geïdentificeerd als een rapper en politiek activist uit Londen. De zogenaamde Dr ACactivism was niet aan zijn proefstuk toe. Eerder betrad hij ook al ongevraagd het podium tijdens de finale van The Voice en de uitreiking van de Britse National Television Awards.

De man bestormde het podium tijdens de act van SuRie. Hij rukte de microfoon uit haar handen en riep "Voor de nazi's van de Britse media: wij eisen vrijheid", zo bericht de Britse openbare omroep BBC. Veiligheidspersoneel haalde de man snel van het podium en SuRie kon haar liedje afmaken. De Britse zangeres werd een herkansing aangeboden, maar ging daar niet op in.

Dr ACactivism verstoorde eerder al televisie-uitzendingen. Uit zijn ongevraagde verschijningen in de finale van The Voice UK in 2017 en de National Television Awards eerder dit jaar kan opgemaakt worden dat hij commerciële popmuziek minacht en de media corruptie aanwrijft.

Bekijk hier de beelden: