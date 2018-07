Main Stage op Rock Werchter loopt leeg door WK

Koning Voetbal overheerst vanavond, en dat is ook op Rock Werchter te merken. Zowat iedere festivalganger staat naar de wedstrijd te kijken op een groot scherm, en voor Main Stage blijft het abnormaal rustig.

Concertnews post op Twitter een foto van een nagenoeg lege wei voor Main Stage. Op dat moment was er geen concert voorzien en speelde Ben Howard in The Barn.

(Lees verder onder de tweet.)

Kwart voor negen. Aan de Main Stage van @rockwerchterfestival is het hallucinant rustig. Het @belgianreddevils effect. #rw18 pic.twitter.com/cZGj48e06o — Concertnews (@concertnieuws) 6 juli 2018

Ook Rock Werchter zelf heeft enkele beelden online gezet, maar dan wel van de voetbalgekke meute.