Madonna onder vuur na ‘eerbetoon’ Aretha Franklin

De Amerikaanse artieste Madonna krijgt bakken kritiek op sociale media na haar eerbetoon aan de overleden ‘Queen of Soul’ Aretha Franklin tijdens de MTV VMA Awards. In haar speech had Madonna het vooral over hoe haar carrière begon. “Dit is een eerbetoon aan haarzelf, niet aan Aretha Franklin”, klinkt het op Twitter.

“Aretha Louise Franklin heeft mijn leven veranderd”, klonk het, waarna ze vertelde dat ze ooit haar partituren vergat voor een belangrijke auditie. “Gelukkig was ‘Lady Soul’ van Aretha een van mijn favoriete albums, dus zong ik ‘You Make Me Feel Like Natural Woman’.” Uiteindelijk kreeg ze de job niet, maar de producers hielden haar wel in hun achterhoofd en hielpen haar mee haar carrière opstarten. “Dat was allemaal nooit gebeurd zonder de Lady of Soul.”

Madonna gave herself a tribute #vmas pic.twitter.com/w8MX420JGW — Brittny Pierre (@sleep2dream) 21 augustus 2018

Madonna talking about guitar lessons, Paris baguettes and her ass hanging out while she looked for a stiletto with the image of Aretha Franklin behind her is everything I expected from the #VMAs — Kingsley (@kingsleyyy) 21 augustus 2018

Madonna really gentrified an entire tribute to Aretha with more anecdotes than a Presidential candidate. You gotta be kidding me... #VMAs — Jeff J. (@JeffJSays) 21 augustus 2018

me still trying to figure out if Madonna was tributing herself or Aretha Franklin... #VMAs pic.twitter.com/RXQnOrecqo — Michael Blackmon (@blackmon) 21 augustus 2018