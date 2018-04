Maarten Vancoillie draagt show op aan Avicii

Qmusic-dj Maarten Vancoillie draagt vanavond een radioshow op aan de overleden Zweedse top-dj Avicii. “Ik ben heel erg geschrokken en vind het bijzonder jammer. Hij was een heel goeie producer. Als je Avicii in een dj-set steekt, is het altijd feest”, reageert hij. Qmusic zal vandaag ook elk uur een nummer spelen van de overleden dj.

In het programma, tussen 18 uur en 19 uur, staat telkens een artiest centraal. Vanavond zal dat dus Avicii zijn. Normaal presenteert An Lemmens Weekend Special, maar uitzonderlijk neemt collega Maarten Vancoillie het van haar over. Hij presenteert vanavond ter nagedachtenis van Avicii.

Vancoillie is zelf ook actief als dj en is enorm geschrokken van het nieuws. "Het leven van touren en optreden voor honderdduizenden mensen pastte niet goed bij zijn persoonlijkheid. Hij wilde eigenlijk gewoon gerust gelaten worden en muziek maken", vertelt Vancoillie.

Die druk werd Avicii al enkele keren te veel. Hij werd al meermaals opgenomen in het ziekenhuis met gezondheidsproblemen door overmatig alcoholgebruik. "Toch dacht ik dat het wel goed zou komen met hem", reageert Vancoillie geschrokken. "Zeker toen hij besliste om te stoppen met draaien. Ik dacht dat hij voor zijn eigen geluk had gekozen en dat hij tot zijn pensioen muziek zou maken in een mooie villa in LA en dat wij nog lang van zijn muziek konden genieten."