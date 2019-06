Maarten Breckx en vrouw Lies verwelkomen eerste kindje

Opperste geluk ten huize Maarten Breckx. Het VTM NIEUWS-sportanker en zijn vrouw Lies Vandenberghe, nieuwslezers bij Qmusic en Joe, zijn gisterochtend 3 juni de trotse ouders geworden van hun eerste kindje Georges. Dat maakte Maarten zonet zelf bekend via zijn Instagram.

De kleine Georges stelt het opperbest, meet 51 cm en weegt 3,2 kg. Maarten is dan ook bijzonder trots op zijn vrouw en zoon. "Georges is een prachtige kerel die maandagochtend rond 9u30 is geboren", klinkt het. "Mama Lies heeft het fantastisch gedaan en ook Georges is in absolute bloedvorm. Dit is een uniek en onbeschrijflijk moment." Maarten en Lies zijn in de wolken met de komst van Georges en genieten de komende tijd volop van hun gezin. DPG Media, VTM NIEUWS, Qmusic en Joe wensen hen van harte proficiat met hun kleine spruit.