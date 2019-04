Maak kennis met gratis videoplatform VTM GO

MEDIALAAN – de Persgroep Publishing lanceert VTM GO, een gloednieuw gratis online videoplatform. Daarop zal iedereen de programma’s van onder meer VTM, Q2 en CAZ kunnen opvragen of live bekijken, en daarnaast ook van exclusieve internationale series genieten.

VTM GO zal in totaal bijna driehonderd titels aanbieden: naast huidige programma’s, komt er ook een catalogus met succesreeksen uit het verleden zoals ‘Matroesjka’s’, ‘Clan’, ‘Bompa’ of ‘Lilli en Marleen’.

Walter

‘Walter Presents’ wordt het kwaliteitslabel voor internationale fictie. Zo wil VTM GO exclusieve series vanuit de hele wereld aanbieden in Vlaanderen.

Om ervoor te zorgen dat kijkers zich niet verliezen in de grote hoeveelheid programma’s, krijgt iedereen een persoonlijke VTM GO. Het platform zal je content op maat aanbieden, op basis van je kijkgedrag.

VTM GO is gratis en kan geraadpleegd worden op zowel je smartphone, tablet, laptop als via een Chromecast. Programma’s kunnen dertig dagen uitgesteld gekeken worden.

Wie niet kan wachten, kan het gloednieuwe platform hier ontdekken.