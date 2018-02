Maak kennis met de 'Instagrannies'

Krijg eens levenslessen van een 80-plusser. Onder dat motto lanceert ‘Bond zonder Naam’ (BzN) vanaf 1 maart haar Instagrannies, een Instagram-account waarop wekelijks een bejaard persoon vertelt welke waardevolle les het leven hem of haar heeft geleerd.

Vorig jaar vroeg BzN aan haar achterban wat het belangrijkste inzicht is dat het leven hen heeft gegeven. Daarop kreeg de organisatie een 500-tal antwoorden, waarvan het grootse deel van 80-plussers kwam. “Dat bracht ons op het idee om bejaarden in de spotlight te zetten en daarom zijn we hen gaan bezoeken in het rusthuis voor een portret en een diepte-interview. Hun verhalen verspreiden we via Instagrannies”, zegt directeur Anniek Gavriilakis.

Het account bestaat nu al, maar vanaf 1 maart zal het eerste verhaal verschijnen en voor de rest van het jaar komt er wekelijks een nieuw verhaal bij. Het account vind je hier.