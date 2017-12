Luka wint The Voice van Vlaanderen

Na een wekenlange strijd op vrijdagavond heeft de 17-jarige Luka uit team Alex de titel van The Voice van Vlaanderen gewonnen. De finalisten brachten een cover van Free Fallin’, hun eigen cover van de onlangs overleden Tom Petty en moesten daarna met twee nummers de kijkers overtuigen.

De finalisten zongen een individueel lied en één in duet met hun coach. Daarna moesten Bonny en Bert de wedstrijd verlaten. De twee overblijvers mochten nog één nummer brengen dat ze eerder in de wedstrijd al brachten. De kijkers beslisten via televoting dat Luka de overwinning het meest verdiende.

Platencontract en 25.000 euro

Luka wint een platencontract en 25.000 euro. Om de grote finale nog wat meer kleur te geven, kwamen twee ex-coaches naar de studio voor een optreden.

De single Free Fallin’ wordt vanaf nu verkocht ten voordele van Rode Neuzendag 2018.