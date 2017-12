Lorde annuleert concert Israël uit protest

De Nieuw-Zeelandse popzangeres Lorde heeft een gepland optreden in de Israëlische stad Tel Aviv geannuleerd op vraag van voorstanders van een boycot van Israël.

De 21-jarige Lorde zou in juni een concert geven in de culturele en economische hoofdstad van Israël, maar die aankondiging lokte een storm van protest uit bij Nieuw-Zeelandse en internationale militanten die campagne voeren tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden.

"Ik heb heel wat boodschappen en brieven gekregen, en ik heb er veel over gepraat met tal van mensen met uiteenlopende meningen, en ik denk dat het op dit moment een goede beslissing is om de show te annuleren", zo deelde Lorde mee in een persbericht van de Israëlische promotor Naranjah, waarin ze haar excuses aanbiedt aan haar Israëlische fans.

“Wees een heldin”

Minister van Cultuur Miri Regev sprak de hoop uit dat de popster zich alsnog bedenkt. "Lorde, toon dat je een echte heldin bent, zoals de titel van je eerste album (Pure Heroine, nvdr) luidt, een echte culturele heldin die is ontdaan van bizarre politieke overwegingen", zo lanceerde de minister een oproep in een mededeling.

Elke artiest met enige allure wordt geconfronteerd met oproepen tot boycot wanneer een optreden in Israël op het tourschema opduikt. Met wisselend resultaat. Zo verkoos de Britse rockband Radiohead ondanks internationale kritiek om de voorbije zomer toch een concert te geven in Tel Aviv. Zanger Thom Yorke beet van zich af met het argument dat "in een land spelen niet hetzelfde is als zijn regering steunen".