Het dansspektakel Lord of the Dance komt opnieuw naar België. Vanaf 5 maart 2009 treedt het gezelschap van Michael Flatley respectievelijk op in Antwerpen, Hasselt en Gent. In Hasselt is intussen op 9 maart al een extra voorstelling ingelast.

Michael Flatley geniet bekendheid als danser en choreograaf. Hij lanceerde het Iers-Keltische dansspektakel Lord of the Dance elf jaar geleden. Alleen al de laatste vijf jaar trok Lord of the Dance meer dan 50 miljoen bezoekers.

Tickets kosten tussen de 59 en de 74 euro. De voorstellingen gaan op 5 en 6 maart door in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Op 8 en 9 maart verhuist het spektakel naar de Grenslandhallen in Hasselt en op 12 en 13 maart is het Capitole in Gent aan de beurt.