Liz Hurley opent diamantbeurs

De Britse Liz Hurley heeft in Antwerpen de diamant- en juweelbeurs CARAT+ geopend. Het 52-jarige model moet de beurs een glamoureus kantje geven.

"Met haar iconische schoonheid en gevoel voor glamour en stijl" is Liz Hurley volgens de organisatie van de diamantbeurs de perfecte ambassadrice voor CARAT+.

De vrouw geeft zelf aan nog een "maagd" in diamanten te zijn. Ze wist niet dat er in Antwerpen zo veel rond te doen is, en kan niet wachten om alle verschillende stenen te ontdekken, zegt ze zelf.