Live action-versie van Dumbo vanaf vandaag in de zalen

Vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar de nieuwe Dumbofilm. Een remake van de tekenfilm uit de jaren 40 - maar deze keer spelen er ook echte mensen in mee. Regisseur Tim Burton heeft van het verhaal over het olifantje met de te grote oren een hartverwarmende film gemaakt.

Het olifantje dat geboren is in circus van de Medici-broers is een beetje anders dan de rest. Zijn oren zijn namelijk veel te groot, maar al snel blijkt dat hij daarom dingen kan die andere olifanten niet kunnen.

Net zo mooi als de boodschap is de manier waarop regisseur Tim Burton deze Disneyklassieker heeft verfilmd. Wie als kind de originele animatiefilm heeft gezien zal meteen terug naar zijn kindertijd worden gekatapulteerd.