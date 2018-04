Lily Allen is na 4 jaar terug

Na een pauze van vier jaar staat de Britse singersongwriter Lily Allen weer op het podium. In de Botanique in Brussel speelde ze gisteren haar nieuwe album 'No Shame', waarop ze zingt over haar scheiding en de moeilijke jaren die ze achter de rug heeft.

Lily Allen is terug van weggeweest en dat toont ze aan de wereld met een nieuw album: 'No shame'. Haar nieuwe nummers zijn minder poppy dan we gewend zijn, en hebben een nog donkerder randje.

Op het album vertelt ze dan ook eerlijk over zichzelf, een moeder van twee dochters die de voorbije vier jaar enkele ups kende, maar ook veel downs. Lily Allen werd in sneltempo een superster, maar heeft de laatste jaren onder meer ook een scheiding achter de rug, ze werd gestalkt en haar vorige album was een ware flop.

"Op het einde van mijn vorige tournee voelde ik me niet meer goed bij mijn nummers, daardoor begon ik veel te drinken, omdat ik er gewoon niet meer van genoot", zegt Allen zelf.

Vandaag staat de superster er opnieuw. Ze heeft nu haar eigen studio en maakt zelf haar songs.