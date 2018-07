Lieve en Aljosja (Blind Getrouwd) wonen nu écht samen

Hoewel hun kansen als ‘Blind getrouwd’-koppel beperkt leken, hebben Lieve (28) en Aljosja (29) de volgende stap in hun relatie gezet: écht samenwonen. Hij nam zijn koffers en trok bij haar in Brugge in. “Nu moet niemand nog aan ons twijfelen.”

Acht maanden na hun eerste ontmoeting voor de camera’s is het tijd voor een volgende fase in de relatie van Lieve en Aljosja. Al moest hij daar wel een kleine toegeving voor doen: Gent verlaten. “Lieve is in Brugge opgegroeid en heeft er een emotionele band mee. Een logische keuze, dus”, zegt hij. Het koppel wil ook meteen enkele misverstanden de wereld uit helpen.

“Als mensen ons aanspraken, vroegen ze niet hoe het met ons ging, maar of we nog samen waren. Op de Sinksenfoor in Antwerpen werden zelfs stiekem foto’s van ons gemaakt. Het verbaasde sommige mensen blijkbaar dat ze ons samen zagen. Vandaar dat we dit nieuws nu delen, om duidelijk te maken dat al die twijfels niet meer nodig zijn”, legt Aljosja uit.

Twijfels Of nu ook bij henzelf alle verdere twijfels van de baan zijn, willen ze evenwel nog niet gezegd hebben. Want hoewel ze nu als volwaardig koppel samenwonen, houden ze nog alle opties open. “We hebben natuurlijk al eens samengewoond tijdens de opnames van ‘Blind getrouwd’. En ik vind het wel belangrijk om dit nu te doen”, zegt Aljosja. “Maar ’t is misschien net iets te snel om al te concluderen dat dit voor altijd zal zijn. We zijn heel voorzichtig met zulke uitspraken en staan realistisch in het leven. We blijven het stap voor stap aanpakken. Door samen te gaan wonen, zijn we meer tot rust gekomen.”

Kleine kantjes Toch kwamen ze ook al elkaars kleine kantjes tegen. “Maar het valt heel goed mee, hoor. Als ik toch iets moet zeggen... Lieve eet heel graag gezond. Ze moet mij er geregeld toe aanzetten om een nog gezondere versie van mezelf te worden.” Of het stel nog andere plannen smeedt samen, zal de toekomst ongetwijfeld uitwijzen. Aan kinderen denken ze in ieder geval nog niet. “Oh nee, daar zijn we helemaal nog niet mee bezig. Dat zou veel te snel zijn.”

Lieve en Aljosja zijn met Toon en Frie nog de enige koppels die dit seizoen van ‘Blind getrouwd’ hebben overleefd, na de breuk van Tim en Esther in mei. “Dat was heel jammer voor hen”, klinkt het. “Maar we laten hen dat op hun gemak verwerken. Gelukkig zijn Toon en Frie er nog om de ‘last’ te verdelen. Wij duimen heel hard voor hen.”