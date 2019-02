Lidl verwijdert advertentie na klachten over seksisme

De Duitse supermarktketen Lidl heeft een controversiële post op Facebook verwijderd na klachten over seksisme. Het ging om een advertentie met bagels en donuts, met daarbij de vermelding "een gat is een gat".

"Donuts en bagels zijn allebei lekker. Of ze nu zoet of hartig zijn. Een gat is een gat", klonk het. Het socialmediateam van Lidl heeft de post zondagavond verwijderd en zijn excuses aangeboden. Het bedrijf zegt dat het alleen maar vermakend wilde zijn. "Dus we willen ons excuseren bij al diegenen die er aanstoot aan genomen hebben en zullen beter ons best doen in de toekomst."