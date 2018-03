Let op: online handel in Facebook-gegevens

Op het internet is een hele handel ontstaan in gestolen Facebook-gegevens. Voor hackers is het niet zo moeilijk om de login van anderen te bemachtigen, net zoals hun hele online identiteit. Dat toont IT-expert Nico Cool aan VTM NIEUWS.

De gestolen gegevens worden dan te koop aangeboden op het dark web. Daar kan je anoniem surfen en ben je niet traceerbaar. Het is dus geen wonder dat de meeste kopers van gestolen data, hackers zijn.

Niet alleen Facebook-gegevens worden te koop gezet. Ook gegevens van kredietkaarten of PayPal-accounts worden verkocht, voor ongeveer 600 euro.

Paswoorden

Nico Cool raadt aan om regelmatig je paswoorden aan te passen. Het is ook veiliger om verschillende paswoorden in te stellen voor verschillende accounts. Zo kunnen hackers die één gestolen paswoord hebben, niet aan al je gegevens raken.

Wie wil weten of zijn gegevens ooit gestolen zijn, kan op deze website zijn e-mailadres invullen. Daar kan je zien langs welke weg er gegevens gestolen werden.