Legendarische sopraan Montserrat Caballé (85) overleden

De Spaanse sopraan Montserrat Caballé is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het ziekenhuis van Santa Creu i Sant Pau in Barcelona bekendgemaakt.

"Ze is deze nacht gestorven in het ziekenhuis van Sant Pau", aldus een bron binnen het ziekenhuis. Caballé kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Ze wordt beschouwd als een van de grootste sopranen van Spanje.

Bij het grote publiek is ze vooral bekend van haar samenwerking met Freddie Mercury van Queen, die het nummer "Exercices in Free Love" voor haar schreef. Ze zong ook met Mercury het nummer "Barcelona", en haar stem is ook te horen in twee nummers van newagecomponist Vangelis.