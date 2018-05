Legendarische Lois Lane overleden

Superman-actrice Margot Kidder is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het funerarium bekend. Kidder speelde Lois Lane in vier films over superheld 'Superman'.

De Canadees-Amerikaanse actrice stierf in haar in de Amerikaanse staat Montana. Ze vertolkte Lois Lane voor het eerst in 1978 in de film 'Superman', de eerste grote verfilming van de bekende superheldenstrips.

Ook in de drie volgende films speelde ze aan de zijde van Christopher Reeve, die de rol van Superman voor zijn rekening nam.

Ze bleef zeer close met Reeve tot zijn dood in 2004. Daarover zei ze ooit: "Wanneer je maandenlang samen met iemand vasthangt aan het plafond, raak je verdorie nauw verbonden."