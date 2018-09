'Le fidèle' grote slokop op Gala van de Ensors

De film 'Le fidèle' en de televisiereeks 'Tabula rasa' waren de grote slokoppen op het Gala van de Ensors. Die Vlaamse filmprijzen werden gisteren uitgereikt in het Kursaal van Oostende. Met het gala kwam ook een einde aan de twaalfde editie van het Filmfestival van Oostende.

'Le fidèle' van regisseur Michaël R. Roskam was de grote winnaar van de avond. De film verzilverde zes van de negen nominaties en won in de categorieën DOP, product design, montage, beste acteur, beste regie en uiteindelijk ook beste film, al moest die laatste prijs wel gedeeld worden met 'Zagros' van Sahim Omar Kalifa. De strijd om het belangrijkste beeldje eindigde op een gelijkstand en dus mocht Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) niet één maar twee beeldjes uitreiken.

'Zagros' won ook nog de Ensor voor beste scenario. 'Cargo' van Gilles Coulier, vorig jaar nog opener op het filmfestival, en 'Façades' van Kaat Beels en Nathalie Basteyns wonnen elk één beeldje, respectievelijk in de categorie beste muziek met Liesa Van der Aa en beste actrice met Natali Broods.

Patser

Er was ook een publieksprijs en die ging naar 'Patser' van Adil El Arbi en Billal Fallah, de vijfde topfavoriet van de avond. Ook 'FC De Kampioenen 3' viel in de prijzen met de Box Office Award en Lukas Dhont kreeg een beeldje voor beste debuut met zijn film 'Girl'. De beste jeugdfilm was 'Rosie en Moussa' van Dorothée Van Den Berghe.

Tabula rasa

Nog straffer dan 'Le fidèle' was de tv-serie 'Tabula rasa', die alle nominaties verzilverde en vijf beeldjes mee naar huis nam. 'Tabula rasa' won in de categorie beste serie, beste scenario, beste regie, beste actrice met Veerle Baetens en beste acteur met Peter Van Den Begin.

Het was voor het eerste dat er ook Ensors werden uitgereikt voor televisieseries. De beste documentaire was 'Rabot' van Christina Vandekerckhove. Maar liefst 1.300 professionelen uit de sector woonden het gala bij, dat meteen een punt zet achter de twaalfde editie van Filmfestival Oostende.

