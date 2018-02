Lady Gaga annuleert tour

Popzangeres Lady Gaga annuleert de rest van haar Europese tour door “hevige pijnen”. Dat laat de ster weten in een mededeling op haar Instagramaccount. In totaal zegt ze tien concerten van haar Joanne World Tour af. “Ik ben er kapot van, ik weet niet hoe ik moet omschrijven”, zegt Gaga.

“Ik weet dat als ik dit niet doe, ik niet meer achter de woorden of betekenis van mijn muziek kan staan”, zegt Gaga op haar Instagram. “Mijn medisch team steunt de beslissing om thuis beter te worden.”

Op 22 januari dit jaar stond Gaga nog in het Antwerpse Sportplaleis. Ook dat concert was eerder al uitgesteld, omdat ze hevige pijnen had.

Gaga gelast haar optredens Londen, Manchester, Zürich, Keulen, Stockholm, Kopenhagen, Parijs, Berlijn en Rio de Janeiro af. “Ik beloof om in jouw stad terug te zijn, maar nu moet ik mezelf en mijn gezondheid vooropstellen”, zegt ze.

Gaga moest al vaker concerten afgelasten door haar ziekte fybromyalgie. Dat is een soort van reuma waarbij patiënten chronische pijn hebben aan de spieren en het bindweefsel.