Kylie Minogue neemt Werchter terug mee naar jaren 90

De slotavond van de tweede festivaldag op Rock Werchter is gedomineerd door Kylie Minogue, die een volle, enthousiaste Barn voor zich kreeg met daarbij nog vele duizenden die buiten de tent het optreden op een groot scherm volgden. Op mainstage sloot vervolgens de Amerikaanse progressive metalband Tool, terwijl de Zweedse Robyn in Klub C sterk imponeerde als afsluiter van de randconcerten.

Kylie Minogue had net als P!nk donderdag een hele resem dansers meegebracht met op de achtergrond een vaak sprookjesachtig decor wat resulteerde in een show vol glitter en vele kledijwissels. Heel wat poppy hits uit de beginperiode van haar carrière in 1988 passeerden de revue zoals 'I should be so lucky', 'The loco-motion', 'Je ne sais pas pourquoi' en 'Especially for you' net als 'Can't get you out of my head'.

'Where the wild roses grow', het nummer dat ze in 1995 opnam met Nick Cave, stond wel op de setlist van de eerdere concerten die ze de voorbije tijd gaf, maar kregen we jammer genoeg niet te horen.