Kylie Minogue en Years & years naar Werchter

De organisatie van Rock Werchter heeft tien nieuwe namen prijsgegeven. De eerder aangekondigde headliners P!NK, Tool, The Cure, Mumford & Sons, Florence + the Machine en Muse krijgen het gezelschap van Kylie, Bring Me The Horizon, Paul Kalkbrenner, Years & Years, THE BLAZE, Miles Kane, Nothing But Thieves, Vance Joy, Yungblud en Bang Bang Romeo.

Rock Werchter 2019 begint stilaan vorm te krijgen. De bevestigingen voor de komende editie komen vlot binnen en er zijn inmiddels 50.000 tickets verkocht. P!NK brengt haar grootse spektakelshow op donderdag 27 juni naar het Festivalpark. Ook bevestigd voor de eerste festivaldag zijn Paul Kalkbrenner, Vance Joy en Bang Bang Romeo. Vrijdag headlinen Tool en The Cure.

Nieuw voor de tweede festivaldag zijn Bring Me The Horizon - vanavond in een quasi volle Lotto Arena in Antwerpen -, Kylie, Years & Years en Nothing But Thieves. Het was al bekend dat Florence + the Machine en Mumford & Sons op zaterdag 29 juni in het Festivalpark staan. Ook THE BLAZE en Miles Kane zijn er bij die dag.

Muse zal Rock Werchter 2019 afsluiten. Yungblud treedt eveneens op zondag 30 juni op.

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop is reeds gestart via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer info via rockwerchter.be.