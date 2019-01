Kunstwerk ‘McJesus’ leidt tot rellen in Israël

Een kunsttentoonstelling in Israël met een gekruisigde Ronald McDonald, heeft bij veel christenen tot protest geleid. Honderden van hen wilden dat ‘McJesus’ zou verdwijnen en gooiden met stenen en een vuurbom in de richting van het Haifa Museum. De politie moest traangas en verdovingsgranaten inzetten om de rust terug te brengen.

Het kunstwerk werd eerder al in andere tentoonstellingen voorgesteld, zonder incidenten. De museumdirecteur was dan ook erg verbaasd door de commotie. “De tentoonstelling had als doel het kapitalisme aan te klagen. We zijn slaven en we hebben nieuwe goden”, zei hij daarover. “We bidden voor McDonalds en de andere bedrijven.”

Het museum weigerde om het kunstwerk na de ophef weg te halen, want dat zou volgens de directeur een inbreuk betekenen op de vrijheid van meningsuiting. Na de protesten hing er wel een gordijn boven de ingang van de tentoonstelling en werd er een bord geplaatst waarop stond dat de kunst niet bedoeld was om te beledigen.