‘Kruistocht in spijkerbroek’ is best verkochte boek in Vlaanderen

Er werden in de eerste helft van dit jaar 5,77 miljoen boeken verkocht. Dat meldt Boek.be, het competentiecentrum van het Vlaamse boekenvak. Opvallend: het meest verkochte boek was tot nu toe de jeugdklassieker ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman - een werk uit 1973.

Dat ‘Kruistocht in spijkerbroek’ op nummer één staat, heeft veel te maken met de actie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ waarbij het jeugdboek dit jaar centraal stond. In februari lag het boek voor amper 2,5 euro in de rekken, wat de verkoop vermoedelijk deed pieken.

De top drie van meest verkochte boeken wordt verder vervolledigd door Bart Van Loo’s ‘De Bourgondiërs’ en een stripalbum van De Kiekeboes: ‘Niet van gisteren’.

Minder verkocht, meer omzet

Uit de afzet- en omzetcijfers blijkt verder dat de Vlaamse boekenmarkt stand heeft gehouden in de eerste helft van 2019, volgens Boek.be. Met 5,77 miljoen boeken werd iets minder verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (-4,8 procent), maar de omzet steeg wel licht tot 81,1 miljoen euro (+1 procent).

Verder is de omzet uit fictie gestegen (+4,1 procent), terwijl strips, kinderboeken en ‘non-fictie vrije tijd’ licht daalden. Wat de top drie kookboeken betreft, moesten Pascale Naessens en Jeroen Meus overigens plaats maken voor de Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi die met zijn kookboek ‘Simpel’ een eerste plaats verzilvert.

De Wever scoort met ‘Over identiteit’

De categorie ‘non-fictie informatief’ steeg dan weer fors, zowel in omzet als in afzet. Zo zou ‘Over identiteit’ van N-VA-voorzitter Bart De Wever vlot over de toonbank gaan, naast het ‘No-nonsense meditatieboek’ van Steven Laureys en Matthieu Riccard en het eerder vermelde ‘De Bourgondiërs’.

Tot slot worden ook steeds meer boeken online verkocht. Meer dan 21 procent van de verkoop gebeurt nu via online transacties. Uit de resultaten blijkt ook dat de onafhankelijke boekhandels goed presteerden, terwijl het marktaandeel van de boekenketens stabiel bleef. Groothandelaars verkochten dan weer beduidend minder boeken.