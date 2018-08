Krokodil als huisdier? "Het is een echt schatje"

Geen typische hond of kat als huisdier, maar een krokodil, een bizon of een grizzlybeer. Vanavond brengt Telefacts Zomer een reportage over mensen met niet-alledaagse huisdieren.

Vicky is het baasje van zeekrokodil Jilly. “Het is een echt schatje, maar deze aparte ruimte is haar domein. Hier moet ik uitkijken want een beet van haar kan je flink toetakelen.” Verder maken we nog kennis met Cody de bizon die af en toe eens naar de carwash gaat voor een verfrissende douche en Stephan de grizzlybeer. De 'Paddington' van het gezin schuift gewoon mee aan tafel.

De aflevering van Telefacts Zomer is vanavond op VTM te zien om 22.15 uur.