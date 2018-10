Kris Vervaet nieuwe CEO De Persgroep Publishing en MEDIALAAN

Kris Vervaet wordt de nieuwe CEO van De Persgroep Publishing en Medialaan. Dirk Lodewyckx wordt Chief Markering Officer (CMO) en Chief Operating Officer (COO) van de audiovisuele activiteiten.

De Persgroep Publishing is uitgever van onder meer Humo, Het Laatste Nieuws en De Morgen. Medialaan overkoepelt onder meer de merken VTM, Q2, Q-Music en Joe. Beide mediagroepen kondigden midden maart 2018 aan dat alle redacties samensmelten onder de naam News City en samen onder één dak komen. Peter Bossaert was de CEO die aan het hoofd stond van het strategisch team van het eengemaakte bedrijf, maar hij verliet eind april het bedrijf wegens een verschil in visie.

BENE

Het eengemaakte bedrijf moet ook een nieuwe naam krijgen, maar die is nog niet bekend. De Persgroep kondigde aan dat het bedrijf zijn managementstructuur heeft aangepast en een "België-Nederland-organisatie" heeft geïnstalleerd om intensiever samen te werken tussen beide landen. Dat doet het mediabedrijf om de digitale transformatie te versnellen. De nieuwe 'BENE-organisatie' wordt geleid door CEO Erik Roddenhof, de huidige CEO van De Persgroep Nederland.

Die 'BENE-organisatie' van De Persgroep bestaat uit vier onderdelen. De Persgroep Publishing en Medialaan, de twee bedrijven die gaan fuseren, wordt voortaan dus geleid door Kris Vervaet als CEO en Dirk Lodewyckx als Chief Markering Officer (CMO) en Chief Operating Officer (COO) van de audiovisuele activiteiten. De directie blijft verder ongewijzigd, met uitzondering van Erwin Deckers die Chief Creative Officer (CCO) wordt binnen de BENE-directie. Deckers was tot voor kort CEO ad interim samen met Lodewyckx.

Vervaet

De 47-jarige Kris Vervaet was sinds september directeur Publishing en Digital Business Ontwikkeling bij de Persgroep Publishing en daarvoor Senior Vice President Business Customer Division bij EDF in Frankrijk. De Persgroep zoekt nog naar een nieuwe directeur Publishing en Digital Business Ontwikkeling. De Persgroep Nederland, het tweede onderdeel, komt onder leiding van CEO Erik Roddenhof. Het derde onderdeel is De Persgroep Online Services. De online services van België (Vacature, Spaargids, mijnenergie en Livios) en Nederland (Nationale Vacaturebank, Tweakers, Intermediair en Autotrack) en de telco-activiteiten (Mobile Vikings en JIM Mobile) worden ondergebracht in een aparte poot en krijgen dus een aparte focus. Een nieuwe CEO voor deze organisatie wordt gezocht.

Het vierde onderdeel is het overkoepelend ICT-team dat onder leiding komt van een Chief Information Officer (CIO). Volgens Christian Van Thillo zijn media cultureel sterk verankerd. "Precies daarom is het essentieel om sterke lokale directies te hebben, maar de digitale ontwikkeling en de concurrentie tegen de globale spelers vragen dan weer om schaal en krachtenbundeling over de grenzen heen."