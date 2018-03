Krijgt Obama zijn eigen Netflix-serie?

Barack Obama zou met de Amerikaanse streamingsdienst Netflix gesprekken voeren over een eigen serie. Dat schrijft The New York Times.

De deal is nog niet volledig rond, maar de gesprekken zouden wel al vergevorderd zijn. Ook zijn vrouw, Michele Obama, zou deel uitmaken van de serie.

Hoe het format van de show er moet uitzien is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens sommige bronnen zouden de voormalige president en zijn vrouw gesprekken willen voeren over onderwerpen waar ze veel belang aan hechten, zoals de klimaatverandering. Obama zelf is ook fan van inspirerende verhalen.

Niet alleen Netflix denkt aan een eigen show voor Obama, ook Apple en Amazon toonden interesse.