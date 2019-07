Korenmarkt verbetert ‘record Marie-Louise’ tijdens Gentse Feesten

De 90’s party op de Korenmarkt woensdagavond was een enorm succes. Hoogtepunt van de avond was de recordpoging Marie-Louise, compleet met Bart Kaël op het podium. De gerechtsdeurwaarder is nog steeds aan het tellen.

Het bestaat écht, het wereldrecord Marie-Louise. Het stond op 1.882 mensen, en werd in 2012 gevestigd op een worstenfeest in Vlimmeren. “Kunnen we beter”, dachten ze bij de Korenmarkt. En dus kwam Bart Kaëll optreden.

Die vroeg het enthousiaste publiek op het einde van zijn set om massaal mee te doen. Voor de ‘Marie-Louise’ moet iedereen achter elkaar op de grond gaat zitten en dan samen van links naar rechts wuiven, of roeien tijdens de strofen, terwijl Bart Kaëll zijn bekende nummer ‘de Marie-Louise gaat op en neer...’ zingt. Het overgrote deel van het plein deed meteen mee. Drie onwillige madammen met wit kleed midden op het plein werden zelfs even uitgejouwd omdat ze niet wilden gaan zitten. Maar zelfs achter de terrassen én op de tramsporen naast het plein deden mensen mee. Bart Kaëll leek er zelfs van aangedaan.

“Er zijn beelden gemaakt, en de gerechtsdeurwaarder zal nu tellen hoeveel deelnemers er juist waren”, zegt organisator Tineke De Rijck. “Maar dat record hebben we wel binnen, lijkt mij.” Waarna de openluchtparty vrolijk doorging, en zelfs acteur Jelle Cleymans kwam mee feesten op het plein.