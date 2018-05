Kookboek op markt voor éénhandigen

De dienst Neurologie van het UZ Gent en de Christelijke Mutualiteit (CM) lanceren een kookboek voor éénhandigen. Het is geschreven voor wie door een beroerte of andere medische aandoening nog maar één hand kan gebruiken.

Verpleegkundige Valery Termont en ergotherapeut Anneleen Leyman van de dienst Neurologie in het UZ Gent kwamen op het idee voor het opmerkelijke boek. "De gevolgen van een beroerte kunnen zeer ernstig zijn. Vaak kunnen mensen nadien één hand niet meer of minder goed gebruiken", klinkt het. Vaak willen die mensen toch zo zelfstandig mogelijk blijven. "Koken is daarbij heel belangrijk."

Het boek kwam tot stand met in het achterhoofd mensen die getroffen werden door een beroerte. Maar ook mensen met een beperking door andere oorzaken kunnen met de recepten aan de slag in de keuken.

Praktische hulpmiddelen

Topchef Broes Tavernier van 't Vijfde Seizoen in Aalter creëerde de recepten. Het kookboek vermeldt naast de recepten een overzicht van praktische hulpmiddelen die ondersteuning bieden, zoals een antislipmatje, een dunschiller met klem, een eenhandig afgietsysteem en een ergonomisch keukenmes.

De opbrengst van het boek gaat naar een patiëntenvereniging voor mensen die een beroerte doormaakten. Het is te koop in de CM-Thuiszorgwinkel en op de dienst Neurologie van het UZ Gent.