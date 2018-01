Komt er een film over Friends of niet?

Fans van de Amerikaanse hitserie Friends zitten al langer te wachten op een film over de serie. De vraag of die er komt of niet, is alleen maar groter geworden sinds een neptrailer twee weken geleden viraal ging. En nu hebben ook enkele Friends-acteurs erover gesproken, al twijfelen ze eraan of er wel een reünie komt.



David Schwimmer, die tien jaar lang de rol van Ross speelde in de Amerikaanse hitserie Friends, twijfelt of er wel een reünie komt. Dat vertelde hij in de Megyn Kelly Today-show. “Ik denk gewoon niet dat ik ons allemaal wil zien met krukken en rollators”, zegt de acteur.

Ook Lisa Kudrow, die de rol van Phoebe vertolkte, liet eerder al weten dat de kans op een Friends-film klein is. “Het was een serie over mensen van twintig en dertig jaar, niet over mensen van veertig en vijftig jaar. Het zou zielig zijn al ze nu nog dezelfde problemen hebben”, vertelde ze in het praatprogramma van Conan O’Brien.

Fans van Friends moeten zich voorlopig dus tevreden stellen met neptrailers. Twee weken geleden ging er nog een trailer viraal van Friends The Movie. Die bleek vals te zijn, maar de hoop op een film over de vriendenkliek wordt er steeds groter op.