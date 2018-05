Koken met zeewier is hip

Er is een kookboek op de markt met uitsluitend recepten op basis van zeegroenten. Het is het eerste zeewierkookboek van ons land. Naast bruinwieren biedt onze kust ook roodwieren en groenwieren, zoals zeesla, die we gemakkelijk kunnen gebruiken.

Chef-kok Donald Deschagt gaat twee of drie keer per week, bij laagwater, zeewier plukken op de golfbrekers. Hij gebruikt wieren in praktisch al zijn gerechten in zijn restaurant in Bredene.

Naast bruinwieren groeien aan onze kust ook roodwieren en groenwieren, zoals zeesla. De smaak is zo bijzonder dat deze wordt aangeduid als de vijfde smaak: umami. Het is ook een ideale vervanger voor zout.

In zijn kookboek deelt Donald Deschagt haalbare recepten met zeegroenten. Niet alleen hoofdgerechten, maar ook desserts en ook een gin-tonic.