‘Klasfoto’ genomineerden Oscars zorgt voor hilariteit

In Los Angeles zijn de genomineerden voor de komende Academy Awards, beter bekend als de Oscars, samengekomen voor de traditionele klasfoto. Het summum van de filmwereld verzamelde, en wie niet aanwezig kon zijn werd gewoon vervangen door een kartonnen versie van zichzelf.

De oudste genomineerde in de geschiedenis van de Oscar, de in België geboren regisseur Agnes Varda, was er niet in persoon, dus werd ze vervangen door een kartonnen versie van zichzelf. Varda is genomineerd in de categorie beste documentaire voor de film 'Visages Villages'.

Allemaal mannen

Op de foto een overaanbod aan mannen, maar liefst 126 tegenover 46 vrouwen (waarvan één in kartonnen versie). “De Academy staat op een kruispunt van verandering, We stellen vast dat de Academy zichzelf heruitvindt vlak voor onze ogen”, zegt voorzitter John Bailey. “We willen een beter evenwicht qua geslacht, ras, etniciteit en religie.”

Enkelen ontbreken

Daniel Day-Lewis was afwezig, net als Lesley Manville en Christopher Plummer. Ook Denzel Washington en Woody Harrelson, genomineerd als beste acteur en beste acteur in een bijrol verontschuldigden zich, net als Frances McDormand.