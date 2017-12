Klacht tegen Stallone voor aanranding

De 71-jarige Hollywood-ster Sylvester Stallone is opnieuw geconfronteerd met beschuldigingen van aanranding. In november heeft een vrouw bij de politie in Santa Monica een klacht tegen de acteur ingediend, zo zei een politiewoordvoerder.

Het zou gaan om feiten uit het begin van de jaren 1990 in Santa Monica. Meer details over het mogelijke slachtoffer en de beschuldigingen maakte de politie niet bekend.

Volgens het portaal TMZ.com zou de vrouw gezegd hebben dat ze in 1990 door Stallone werd verkracht. Via zijn advocaat Marty Singer wees de acteur uit onder andere Rocky de beschuldigingen van de hand, aldus het portaal. De advocaat denkt eraan een klacht in te dienen tegen de vrouw.

Midden november ontkende Stallone nog beschuldigingen van aanranding van een zestienjarige in 1986 in Las Vegas.