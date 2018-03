'Kinderen voor Kinderen' is terug

Kinderen voor Kinderen maakt een comeback. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het Nederlandse kinderkoor is eigenlijk nooit weggeweest, maar een nieuwe marketingstrategie zorgde de afgelopen jaren voor een hernieuwde populariteit op het wereldwijde web.

Het liedjesprogramma ‘Kinderen voor Kinderen’ startte in 1980 op de Nederlandse omroep VARA. Tijdens een liveshow zongen 25 kinderen tussen acht en twaalf jaar over thema’s die jongeren belangrijk vonden, zoals verliefdheid, het milieu, of pesten. 'Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd' ken je misschien nog uit je eigen jeugd, net zoals 'Het Tietenlied' en 'Op een onbewoond eiland'.

(Lees verder onder de video's)

Nieuw beleid

37 albums en 37 jaar wisselend succes later, blaast het kinderkoor zichzelf nu nieuw leven in. Dankzij een nieuwe marketingstrategie maakt de kindergroep nu bijvoorbeeld jaarlijks een lied voor de Koningsspelen en voor de Nederlandse nationale sportdag.

Kinderen voor Kinderen heeft intussen ook een vaste medewerker die het YouTube- en Instagramaccount onderhoudt. En met succes. Het kinderkoor heeft heel wat volgers en de videoclips worden miljoenen keren bekeken. "Eigenlijk zijn we al vijf jaar terug", vertelt projectleider Desiree Derrez. "We zijn het best verkochte kinderconcept van Nederland en gaan intussen drie generaties mee."

Het programma evolueerde de laatste jaren mee met haar tijd. Niet enkel zijn de kinderen online te vinden, ze zingen nu ook over gsm’s of vechtscheidingen en er zijn zangers en zangeressen uit elke hoek van Nederland met alle tinten huidskleur.

(Lees verder onder de video)

Vlaamse markt

Ook op de Vlaamse markt zijn er nog aanvragen voor optredens van Kinderen voor Kinderen. Alleen schrikken mensen vaak als ze de kostprijs van zo’n optreden horen. “Een grootscheeps optreden met veertig kinderen, inclusief techniek kost handen vol geld”, vertelt Derrez. “Toch zijn we van plan om ons in de toekomst opnieuw op de Vlaamse Markt te nestelen.”

Foto: website Kinderen voor Kinderen