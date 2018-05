Kinderen vinden zelf dat ze te veel op tablet zitten

61 procent van de Vlaamse kinderen en jongeren vindt zelf dat ze te veel op hun smartphone of tablet bezig zijn. Dat blijkt uit ‘Apenstaartjaren’, de nieuwe cijfers over het mediabezit- en gebruik bij kinderen en jongeren.

Dat kinderen en jongeren steeds meer naar een scherm kijken en erop swipen, is niets nieuws. Nu blijkt dat ze zich daar zelf ook van bewust zijn, al vinden hun ouders nog meer dat ze er teveel mee bezig zijn (73 procent).

Smartphones en tablets worden vooral gebruikt om de tijd te doden. 70 procent van de kinderen en jongeren geeft aan op automatische piloot over de schermen te swipen. Iets minder dan de helft (47 procent) gebruikt de smartphone om er even tussenuit te zijn.

Sociale media

In de praktijk betekent dat dat ze eindeloos hun sociale media checken. Ze springen van Facebook naar Instagram en weer terug. Kinderen en jongeren chatten ook voortdurend met vrienden. Waar ze vroeger één sms’je tegelijk stuurden, voeren ze nu gesprekken met verschillende vrienden en dat via verschillende kanalen. Messenger en WhatsApp worden moeiteloos door elkaar gebruikt.

Jongeren zitten vooral op Snapchat, Instagram en YouTube. Facebook blijft het populairste sociale medium, al zijn ze er wel passiever op dan enkele jaren geleden. Ze posten zelf minder, maar scrollen vooral om te zien wat anderen doen. 87 procent zegt de voorbije maand minstens één keer Facebook gebruikt te hebben.

Op deze grafiek zie je het percentage kinderen en jongeren dat onderstaande sociale media minstens één keer per maand gebruikten:

Online privacy

Meisjes blijken veel meer bezig te zijn met hun online privacy dan jongens. Ze 'untaggen' zichzelf meer van ongewilde foto’s, delen informatie vooral via privéberichten en zijn ook selectiever als ze vrienden aanvaarden op sociale media. Jongens liggen daar allemaal minder wakker van.

Over wat online gedeeld wordt, maken jongeren blijkbaar geen afspraken. 29 procent doet dat wel en 66 procent zegt dat ze niets delen over anderen als die dat niet willen.

Meer dan de helft van de jongeren (54 procent) was al eens het slachtoffer of omstaander van een privacyinbreuk op sociale media. De meest voorkomende schending is het delen van gênante foto’s, zoals foto’s van jongeren die teveel gedronken hebben. 30 procent van de jongeren maakte dat al mee