Kim Jong-Un: "Als ik niet bereid was om te denucleariseren, dan zou ik hier niet zijn"

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft op de tweede dag van de top met Amerikaanse president Donald Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi, zijn bereidheid tot nucleaire ontwapening bevestigd. "Als ik het niet was, dan zou ik hier niet zijn", antwoordde Kim op de vraag van een journalist of hij bereid is om zijn land te denucleariseren. Welke stappen wil de Noord-Koreaan dan concreet ondernemen voor de kernontwapening? "Dat is wat we op dit moment bespreken", luidde het. Trump zelf wil "geen haast" bij de nucleaire deal.

Kim en Trump maakte van een pauze tijdens de onderhandelingen gebruik om de pers toe te spreken. De Amerikaanse president maakt gewag van "zeer goede besprekingen". "Eender wat er gebeurt, uiteindelijk zullen we een akkoord hebben dat zeer goed is voor voorzitter Kim en zijn land. Dat is waar dit alles naartoe leidt", aldus het staatshoofd. "Maar dat betekent niet dat we het in één dag doen, in één ontmoeting."

Tijdens de onderbreking in de onderhandelingen gaf Kim ook te kennen dat het oprichten van een Amerikaans verbindingskantoor in Noord-Korea "te verwelkomen" is. Ook Trump vindt het idee om vertegenwoordigers in elkaars landen te hebben "geweldig".

"Geen haast"

Bij aanvang van de onderhandelingen vandaag prees Trump tijdens een korte persconferentie in het Metropole Hotel zijn relatie met Kim en zei hij herhaaldelijk dat er "geen haast" gemoeid is bij de gesprekken. "Snelheid is niet belangrijk voor mij", aldus de Amerikaanse president. "Wat belangrijk is, is dat we de juiste deal krijgen."

Woensdag zaten beide leiders achter gesloten deuren samen voor een 20 minuten durend gesprek onder vier ogen. Daarna hadden de deelnemers van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegatie nog een gezamenlijk diner.