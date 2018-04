Khloe Kardashian bevallen van dochter

Khloe Kardashian is bevallen van haar eerste kindje. Rond vier uur vanmorgen beviel de Amerikaanse realityster van een dochter in Cleveland. Haar zussen, Kim en Kourtney Kardashian, haar moeder, Kris Jenner, en haar vriend, Tristan Thompson, waren ook bij de bevalling.

Eergisteren kwam er een video online waarin te zien is hoe Khloe’s vriend Tristan aan het kussen is met een stripper. In een andere video loopt hij een hotel binnen met diezelfde vrouw. Volgens sommige bronnen was dat de reden waarom de weeën van Khloe begonnen.

De naam van het kindje is nog niet bekend.

Bekijk hier de video waarop het bedrog van Thompson te zien is: