In Antwerpen is de nieuwe Vlaamse film ‘De Patrick’ in première gegaan. In de hoofdrol een naakte Kevin Janssens, die voor zijn rol ook nog eens 17 kilo verdikt is. De Patrick baat met zijn ouders een naturistencamping uit. Op een dag ontdekt hij dat één van zijn hamers verdwenen is. De hele film langt zoekt hij naar die hamer.