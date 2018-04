Kendrick Lamar wint Pulitzer Prize

De Amerikaanse zanger Kendrick Lamar wint de Pulitzer Prize voor zijn album ‘DAMN.’. Het is het eerste niet-klassieke of jazz muziekstuk of album dat de prijs wint.

Lamar wordt gehuldigd voor de diepe betekenis van zijn teksten, zijn opmerkelijke live-optredens en zijn perfecte mix van hip-hop, gesproken woord, jazz, soul, funk poëzie en Afrikaanse klanken.

Zijn belangrijkste albums – “good kid, m.A.A.d city”, ‘’To Pimp a Butterfly” and “DAMN.” — worden als kunstwerken beschouwd. Lamar schrijft liedjes over zwart zijn, leven op straat, agressie door politieagenten, volharding, overleven en zelfwaarde. Zijn raps hielpen hem om de stem van een hele generatie te worden en daardoor de leider te worden in hip-hop. Van daaruit evolueerde hij naar andere muziekwerelden dan rap, zoals rock, pop en jazz.